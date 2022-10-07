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ЗСУ на півдні відбили 3 спроби штурму та знищили майже півсотні одиниць техніки окупантів

Фото: ЗСУ на півдні відбили 3 спроби штурму окупантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують контролювати ситацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 6 жовтня відбили 3 спроби наступу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Намагання штурмових дій за напрямком Зелений Гай-Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП також не мали успіху. Противник був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат", - розповіли наші військові.

Водночас в ОК "Південь" поінформували, що авіація ЗСУ завдала 7 ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил і засобів росіян у Бериславському районі Херсонської області, а також по ворожих силах протиповітряної оборони у Каховському районі.

Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 347 вогневих завдань. Отже, підтверджені втрати РФ складають:

  • 105 солдатів;
  • 8 танків;
  • 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
  • самохідна гармата "Піон";
  • гармата-гаубиця 152-го калібру;
  • 4 міномети;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Окрім цього, ще 6 одиниць техніки окупантів, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби були суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що 6 жовтня ЗСУ знищили базу росіян у тимчасово окупованому Херсоні.

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