ВСУ на юге отразили 3 попытки штурма и уничтожили почти полсотни единиц техники оккупантов

"Попытки штурмовых действий по направлению Зеленый Гай-Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП были отбиты, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не увенчались успехом. Противник был вынужден ретироваться, понеся существенные потери", - рассказали наши военные.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что авиация ВСУ нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян в Бериславском районе Херсонской области, а также по враждебным силам противовоздушной обороны в Каховском районе.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач. Следовательно, подтвержденные потери РФ составляют:

105 солдат;

8 танков;

18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

самоходная пушка "Пион";

пушка-гаубица 152-го калибра;

4 миномета;

15 единиц автобронетехники;

3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Кроме того, еще 6 единиц техники оккупантов, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы были существенно повреждены.