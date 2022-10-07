ВСУ на юге отразили 3 попытки штурма и уничтожили почти полсотни единиц техники оккупантов

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. ВСУ 6 октября отразили 3 попытки наступления российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Попытки штурмовых действий по направлению Зеленый Гай-Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП были отбиты, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не увенчались успехом. Противник был вынужден ретироваться, понеся существенные потери", - рассказали наши военные.
В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что авиация ВСУ нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян в Бериславском районе Херсонской области, а также по враждебным силам противовоздушной обороны в Каховском районе.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач. Следовательно, подтвержденные потери РФ составляют:
Кроме того, еще 6 единиц техники оккупантов, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы были существенно повреждены.
Напомним, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что 6 октября ВСУ уничтожили базу россиян во временно оккупированном Херсоне.
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