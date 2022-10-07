Українські військові знищили базу росіян у Херсоні, - Братчук

Фото: Українські військові за добу знищили 4 склади та 1 базу ворога на півдні (zsu.gov.ua)

Українські захисники 6 жовтня завдали потужних ударів по російських окупантах у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Демілітаризація орди", - зазначив посадовець. Він вказав, що ЗСУ знищили чотири ворожі склади БК у: Снігурівському районі Миколаївської області (один);

Бериславському районі Херсонської області (два);

Пологівському районі Запорізької області (один). Братчук також поінформував, що військові Збройних сил України вразили базу російських окупантів у Херсоні.