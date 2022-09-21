ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро: знищено понад 200 росіян

"Наші авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу. В небі над Чарівним знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки - збито 2 "Орлани-10", - зазначили українські воїни.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:

пункту управління російським військом у Бериславському районі;

осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки;

Дар'ївському мосту;

понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту та уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

В ОК "Південь" вказали, що внаслідок дій ЗСУ армія РФ втратила:

213 солдатів;

7 танків;

24 одиниці авто-бронетехніки;

4 гаубиці, зокрема самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б";

2 самохідні гаубиці "Акація";

4 самохідних артустановки.

Окрім цього, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.