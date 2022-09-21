ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро: знищено понад 200 росіян

Українська авіація та артилерія продовжує завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Протягом 20 вересня ЗСУ знищили понад 200 солдатів та десятки одиниць військової техніки противника.
Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Наші авіатори відпрацювали 7 ударів по ворогу. В небі над Чарівним знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки - збито 2 "Орлани-10", - зазначили українські воїни.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:
Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту та уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.
В ОК "Південь" вказали, що внаслідок дій ЗСУ армія РФ втратила:
Окрім цього, підтверджено ураження складу з боєприпасами у Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною.
Він наголосив, що наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.
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