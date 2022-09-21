ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент розповів про ситуацію на передовій: Ініціатива - за Україною

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 02:30
Президент розповів про ситуацію на передовій: Ініціатива - за Україною Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ майстерно вирішують завдання, які ставить командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", - зазначив глава держави.

Зеленський також подякував 81 окремій десантно-штурмовій бригаді за героїчне звільнення населених пунктів Донецької області, а 93 окремій механізованій бригаді - за потужну оборону Бахмута й Соледара.

Окрім цього, президент додав, що Україна продовжує здійснювати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.

За його словами, під час цього фіксують чергові звірства російської армії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що Збройні сили України мають продумані військові операції на всій території нашої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
Путін може готуватися до проведення мобілізації, - Білий дім
DAILY
Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації
Анастасія Рокитна, Віталій Носач Братські могили, катування та руїни. Що Росія залишила в Ізюмі за півроку окупації