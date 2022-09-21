Президент розповів про ситуацію на передовій: Ініціатива - за Україною
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ майстерно вирішують завдання, які ставить командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", - зазначив глава держави.
Зеленський також подякував 81 окремій десантно-штурмовій бригаді за героїчне звільнення населених пунктів Донецької області, а 93 окремій механізованій бригаді - за потужну оборону Бахмута й Соледара.
Окрім цього, президент додав, що Україна продовжує здійснювати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.
За його словами, під час цього фіксують чергові звірства російської армії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що Збройні сили України мають продумані військові операції на всій території нашої держави.
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