Президент розповів про ситуацію на передовій: Ініціатива - за Україною

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. ЗСУ майстерно вирішують завдання, які ставить командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування", - зазначив глава держави.

Зеленський також подякував 81 окремій десантно-штурмовій бригаді за героїчне звільнення населених пунктів Донецької області, а 93 окремій механізованій бригаді - за потужну оборону Бахмута й Соледара.

Окрім цього, президент додав, що Україна продовжує здійснювати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.

За його словами, під час цього фіксують чергові звірства російської армії.