ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр: уничтожено более 200 россиян

"Наши авиаторы отработали 7 ударов по врагу. В небе над Волшебным уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки - сбито 2 "Орлана-10", - отметили украинские воины.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по:

пункту управления российским войском в Бериславском районе;

ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки;

Дарьевскому мосту;

понтонной переправе у Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена готовившаяся к переправке через Днепр колонна военной техники .

В ОК "Юг" указали, что в результате действий ВСУ армия РФ потеряла:

213 солдат;

7 танков;

24 единицы автобронетехники;

4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б";

2 самоходные гаубицы "Акация";

4 самоходных артустановки.

Кроме того, подтверждено поражение состава с боеприпасами в Благодатном и пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.