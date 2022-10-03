ЗСУ на півдні продовжують активні дії та мають частковий успіх, - Оперативне командування

ЗСУ продовжують активні дії на півдні України. Наші воїни тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, а також мають частковий успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня, 2 жовтня, українська авіація завдала 7 ударів по російських окупантах, а сили протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонської області збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
Своєю чергою артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 340 бойових завдань. Завдяки діям наших бійців РФ втратила:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки, що у Херсонській області.
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