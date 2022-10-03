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ВСУ на юге продолжают активные действия и имеют частичный успех, - Оперативное командование

Фото: ВСУ на юге Украины продолжают активные действия и имеют частичный успех (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают активные действия на юге Украины. Наши воины держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении, а также имеют частичный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение боевого дня, 2 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским оккупантам, а силы противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

В свою очередь артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 340 боевых задач. Благодаря действиям наших бойцов РФ потеряла:

  • 40 солдат;
  • 2 танка;
  • 7 единиц другой автобронетехники.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

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