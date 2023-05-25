ЗСУ на півдні за ніч знищили чотири "Шахеди", - ОК "Південь"

"Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 над Миколаївщиною та ще один над Одещиною. Попадань у зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".

За його словами, всього з початку застосування російськими військами іранських дронів Силами оборони півдня України знищено 357 БПЛА типу Shahed-131/136.

Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів масштабну оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що ЗСУ у небі столиці знищили всі ворожі повітряні цілі.

Також вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.

Що відомо про ударні дрони "Шахед"

Ударні безпілотники "Шахед" сконструйовані та збудовані в Ірані. Їхнім головним завданням є завдання ударів на великих відстанях по статичних об'єктах. "Шахеди" вражають цілі методом самознищення. Серед відмінних рис роботи дронів – гучна робота двигунів внутрішнього згоряння та невисока точність. Окупанти запускають "Шахеди" із залізниці, автомобільних напівпричепів або корабельного транспорту.