ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ на півдні за день знищили десятки одиниць техніки росіян, човен і пункт запуску дронів

Четвер 04 квітня 2024 16:15
UA EN RU
ЗСУ на півдні за день знищили десятки одиниць техніки росіян, човен і пункт запуску дронів Фото: в Силах оборони назвали втрати ворога за добу на півдні України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники на півдні країни на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу ліквідували понад сто російських окупантів, а також знищили десятки одиниць військової техніки ворога, серед яких станції радіоелектронної боротьби, човен та пункт запуску безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Зазначається, що українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах загарбників.

Так, розповіли в Силах оборони, були підтверджені чергові втрати ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу. Вони склали:

  • 111 російських окупантів;
  • 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
  • 1 танк;
  • 18 одиниць авто-бронетехніки;
  • 12 артилерійських систем;
  • 3 гранатомети
  • 2 БпЛА невстановленого типу;
  • 2 станції РЕБ;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.

Крім того, йдеться в повідомленні, були знищені також польовий пункт зберігання боєприпасів окупантів, а також пункт запуску БпЛА.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні 4 квітня, українські захисники лише за останню добу ліквідували 670 російських загарбників. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога в особовому складі склали вже близько 445 040 солдатів.

Крім того, воїнами ЗСУ за минулу добу було знищено 9 танків, 18 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем противника.

Нагадаємо також, нещодавно українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. І з'явилося відео, як захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також раніше бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову
"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі