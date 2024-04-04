ЗСУ на півдні за день знищили десятки одиниць техніки росіян, човен і пункт запуску дронів
Українські захисники на півдні країни на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу ліквідували понад сто російських окупантів, а також знищили десятки одиниць військової техніки ворога, серед яких станції радіоелектронної боротьби, човен та пункт запуску безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Зазначається, що українські військові продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах загарбників.
Так, розповіли в Силах оборони, були підтверджені чергові втрати ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу. Вони склали:
- 111 російських окупантів;
- 40 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 танк;
- 18 одиниць авто-бронетехніки;
- 12 артилерійських систем;
- 3 гранатомети
- 2 БпЛА невстановленого типу;
- 2 станції РЕБ;
- 1 аерофотостанція;
- 1 човен.
Крім того, йдеться в повідомленні, були знищені також польовий пункт зберігання боєприпасів окупантів, а також пункт запуску БпЛА.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні 4 квітня, українські захисники лише за останню добу ліквідували 670 російських загарбників. Таким чином з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога в особовому складі склали вже близько 445 040 солдатів.
Крім того, воїнами ЗСУ за минулу добу було знищено 9 танків, 18 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем противника.
Нагадаємо також, нещодавно українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. І з'явилося відео, як захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.
Також раніше бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.
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