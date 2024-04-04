ВСУ на юге за день уничтожили десятки единиц техники россиян, лодку и пункт запуска дронов
Украинские защитники на юге страны на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки ликвидировали более ста российских оккупантов, а также уничтожили десятки единиц военной техники врага, среди которых станции радиоэлектронной борьбы, лодка и пункт запуска беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Отмечается, что украинские военные продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации, огневых позициях и тылам захватчиков.
Так, рассказали в Силах обороны, были подтверждены очередные потери врага на Ореховском и Херсонском направлениях за сутки. Они составили:
- 111 российских оккупантов;
- 40 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 танк;
- 18 единиц автобронетехники;
- 12 артиллерийских систем;
- 3 гранатометы
- 2 БпЛА неустановленного типа;
- 2 станции РЭБ;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 лодка.
Кроме того, говорится в сообщении, были уничтожены полевой пункт хранения боеприпасов оккупантов, а также пункт запуска БпЛА.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в утренней сводке 4 апреля, украинские защитники только за последние сутки ликвидировали 670 российских захватчиков. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения потери врага в личном составе составили уже около 445 040 солдат.
Кроме того, воинами ВСУ за минувшие сутки были уничтожены 9 танков, 18 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем противника.
Напомним также, недавно украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. И появилось видео, как защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.
Также ранее бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.
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