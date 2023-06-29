Гуменюк про пошкодження мосту у Чонгарі: це передумови гарних новин, до яких наближаємося

Пошкодження Чонгарського мосту на межі з окупованим Кримом є передумовою до гарних новин з фронту. Проте окупанти все ще намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що окупанти після пошкодження Чонгарського мосту звели понтонну переправу, але вона не є абсолютною альтернативою і повноцінною заміною.

"Це такий "екстремальний" спосіб заміни мосту. Ми знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику", - сказала речниця.

Гуменюк вважає, що російські загарбники будуть і надалі намагатися відремонтувати міст у Чонгарі, так було і під час звільнення правобережжя Херсонської області. Тоді окупанти ремонтували мости через Дніпро.

"Але в цьому випадку їхнє становище ускладнено подіями, які розвиваються на лінії фронту. Вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ набагато ближче до позицій Сил оборони, окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний", - додала вона.

Речниця на уточнення, чи є тими анонсованими гарними новинами пошкодження Чонгарського мосту, відповіла, що це лише передумови.

"Це передумови створення тих гарних новин, до яких ми наближаємося. Треба трошечки терпіння для того, щоб ми могли оприлюднити результати", - наголосила Гуменюк.

Варто зазначити, раніше Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з фронту, які які "всіх порадують". Проте речниця не уточнила, про що саме йде мова.

Пошкодження мосту

Нагадаємо, 22 червня поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow. Проте експерти висловили сумнів, що була саме британська ракета.

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