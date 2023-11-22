UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді росіян під час нагородження

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Збройних силах України офіційно підтвердили ураження по російських окупантах 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян й гаряче привітали їх", - пише СтратКом. 

Як стверджують пропагандисти, внаслідок успішного удару було знищено кілька десятків російських терористів. Ще близько сотні отримали тяжкі поранення. 

Удар по 810-й бригаді  

Військові вже назвали вищезгаданий удар помстою терористам за атаку по наших воїнах на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.

Ворога "накрили" в День ракетно-артилерійських військ під час нагородження 19 листопада. Згідно з даними джерела РБК-Україна, останній командувач бригади "видохся в тил". Ще сім комбригів вже ліквідовані силами ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяХерсонська область