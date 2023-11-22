В ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді росіян під час нагородження

В Збройних силах України офіційно підтвердили ураження по російських окупантах 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян й гаряче привітали їх", - пише СтратКом.
Як стверджують пропагандисти, внаслідок успішного удару було знищено кілька десятків російських терористів. Ще близько сотні отримали тяжкі поранення.
Військові вже назвали вищезгаданий удар помстою терористам за атаку по наших воїнах на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.
Ворога "накрили" в День ракетно-артилерійських військ під час нагородження 19 листопада. Згідно з даними джерела РБК-Україна, останній командувач бригади "видохся в тил". Ще сім комбригів вже ліквідовані силами ЗСУ.
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