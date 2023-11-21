Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"

Українські воїни завдали удару по скупченню російських військових зі 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області. Загинули десятки окупантів, а ще сотні поранені.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: джерела РБК-Україна, Facebook-сторінка Закарпатської облдержадміністрації та сторінка командира підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберта Бровді.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Помста за 128-му бригаду

"Сили оборони вдарили, я б не хотів далі коментувати, чутлива інформація. Ураження справді нанесено, втрати серед командного складу і особового складу суттєві", - підтвердило інформацію джерело РБК-Україна, зазначивши, що удар був вдалим.

Зазначимо, що цей удар по ворогу військові вже назвали помстою за атаку РФ по нашим військовослужбовцям на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-й окрему гірсько-штурмову бригаду.

"Накрили" окупантів в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження (19 листопада). Під вогонь потрапила 810-та севастопольська бригада морської піхоти в Херсонській області, додало джерело.

Також за даними джерела, останній командувач цієї бригади "видохся в тил" ще 8 листопада. А ще сім комбригів вже ліквідовані силами ЗСУ.

Додамо, що перед цим про ураження скупчення окупантів написав командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.

"Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810- та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", - написав він.

За його словами, загинули 25 окупантів, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.

Удар по 128-й бригаді

3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Трагедія забрала життя 19 бійців, десятки військових отримали поранення, також були поранені і серед місцевого населення.

Наразі правоохоронці займаються розслідуванням обставин. Але нещодавно в Міноборони розкрили нові подробиці трагедії. Вдалося похвилинно встановити обставини та події, які сталися того дня.

Зокрема, в ДБР не виключають, що Ціллю удару росіян по 128-й бригаді міг бути комбриг.

Більш детально про ракетний удар по 128 бригаді можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.