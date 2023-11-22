В ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде россиян во время награждения

"По сообщению российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их", - пишет СтратКом.

Как утверждают пропагандисты, в результате успешного удара было уничтожено несколько десятков российских террористов. Еще около сотни получили тяжелые ранения.

Удар по 810-й бригаде

Военные уже назвали вышеупомянутый удар местью террористам за атаку по нашим воинам на Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Врага "накрыл" в День ракетно-артиллерийских войск во время награждения 19 ноября. Согласно данным источника РБК-Украина, последний командующий бригадой "выдохся в тыл". Еще семь комбригов уже ликвидированы силами ВСУ.