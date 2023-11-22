В ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде россиян во время награждения

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили поражение по российским оккупантам 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"По сообщению российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их", - пишет СтратКом.
Как утверждают пропагандисты, в результате успешного удара было уничтожено несколько десятков российских террористов. Еще около сотни получили тяжелые ранения.
Военные уже назвали вышеупомянутый удар местью террористам за атаку по нашим воинам на Запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Врага "накрыл" в День ракетно-артиллерийских войск во время награждения 19 ноября. Согласно данным источника РБК-Украина, последний командующий бригадой "выдохся в тыл". Еще семь комбригов уже ликвидированы силами ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.