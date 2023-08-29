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У ЗСУ підтвердили підняття прапору України на лівобережжі Херсонської області

Вівторок 29 серпня 2023 19:28
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У ЗСУ підтвердили підняття прапору України на лівобережжі Херсонської області Фото: прапор України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Бійці Збройних сил підняли прапор України на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк "Суспільному".

За її словами, наразі бійці, які підняли прапор повернулись на свої позиції.

"Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні у соцмережах з'явилося відео, як бійці Збройних сил підняли український прапор на флагшток на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зона, у якій було піднято прапор знаходиться неподалік Антонівського мосту. А на картах вона позначена "сірою зоною".

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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