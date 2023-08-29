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ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонської області. Відео

Вівторок 29 серпня 2023 17:19
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ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонської області. Відео Фото: українські військові (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прапор України підняли бійці Збройних сил на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Його піднято на території, яка наразі є "сірою зоною".

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео шириться українським соцмережами.

На опублікованому видно, що бійці підняли прапор на одній з будівель на території садового кооперативу "Шляховик". Там військовослужбовці Андрій та Іван помітили флагшток і вирішили ним скористатися.

Як зазначає оператор, поряд з місцем підняття прапору знаходиться Антонівський міст, а руйнування викликані повінню та обстрілами. Зазначимо, що оператор також попросив побратиму бути оперативнішим, бо їх могли побачити окупанти.

"Подраконим їх трошки, хай знають, що це наша земля", - говорить захисник.

Варто зауважити, що наразі офіційної інформації щодо підняття прапора немає. Однак проект Deepstate позначив частину території поруч Антонівським мостом як звільнену Силами оборони.

Там зазначають, що мова йде про населений пункт Дачі між Антонівкою та Олешками.

ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонської області. Відео

Фото: скріншот карти (t.me/DeepStateUA)

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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Контрнаступ ЗСУ Війна Росії проти України ВСУ Херсонська область
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