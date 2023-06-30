"Ми продовжуємо тиск". Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів

Українські військові продовжують тиснути на окупантів на півдні нашої країни. Ймовірно, росіяни скоро зроблять черговий так званий "жест доброї волі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона прокоментувала річницю звільнення острова Зміїний. Самі окупанти втечу зі Зміїного назвали "жестом доброї волі".

Гуменюк зазначила, що операція складалася з методичної роботи українських військ. За її словами, ймовірно, скоро окупанти повторять свій так званий "жест" на півдні України.

"Кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємось, то доженемо", - сказала речниця.

Річниця звільнення Зміїного

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

Сьогодні, у річницю звільнення Зміїного, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ГУР Міноборони нагадали про відважну операцію наших військ, до якої було залучені підрозділи розвідки, СБУ, Повітряних сил, морпіхів, прикордонників, військові інженери та оператори "Байрактарів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.