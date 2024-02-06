ЗСУ підняли український прапор в Кринках на лівому березі Херсонської області

Зазначається, що росіяни у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки перебувають "під їхнім контролем" і вони всіх нібито відкинули за Дніпро.

"Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають. І тепер український прапор милує око наших військових", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що не зважаючи на це, важкі бої тривають і радіти ще рано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує на переправі та правому березі.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що російські окупанти зосередилися на Кринках Херсонської області. Загарбники намагаються вибити звідти українські сили.