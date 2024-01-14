Окупанти у Херсонській області зосередилися на Кринках, хочуть вибити ЗСУ, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, а ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що в районі Кринок Херсонської області сконцентровано близько 10 тисяч росіян.

Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.