ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области

Отмечается, что россияне в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр.

"Но бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что российские оккупанты сосредоточились на Крынках Херсонской области. Захватчики пытаются выбить оттуда украинские силы.