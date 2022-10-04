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ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області

Фото: ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід й Старосілля Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата України Романа Лозинського.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Давидового Броду й Старосілля.

Село Давидів Брід

За словами військового, Давидів Брід звільнений від росіян силами 35-ої окремої бригади морської піхоти.

Фото: село Давидів Брід (Google карта)

"Вже майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги", - пише Лозинський.

Село Старосілля

"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - повідомив український військовий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 3 жовтня, наші воїни зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Водночас про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще позавчора.

Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

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