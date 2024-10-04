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ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганському напрямку (відео)

П'ятниця 04 жовтня 2024 13:42
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ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганському напрямку (відео) Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці знищили понтонну переправу на Луганському напрямку. Ворог використовував її для постачання підкріплення та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

"Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем "NEMESIS" знищили понтонну переправу на Луганському напрямку, через яку противник постачав підкріплення та боєприпаси", - пишуть Сили безпілотних систем.

Що таке понтонна переправа

Понтонна переправа - це тимчасова конструкція, що використовується для перетворення водних перешкод, таких як річки або канали, у проїзні шляхи. Вона складається з понтонів, які плавають на воді, і забезпечують підтримку для транспорту і військової техніки.

У військовому контексті понтонні переправи часто використовуються для швидкого переміщення військ, техніки та вантажів через водні перешкоди. Сили оборони знижують ворожі переправи, щоб ускладнити пересування окупантів.Такі дії можуть включати обстріли з артилерії або авіації, щоб знищити конструкцію, або застосування диверсійних груп й не тільки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бійці Національної гвардії знищили диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупантів на Покровському напрямку та показали відео своєї роботи.

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