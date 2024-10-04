Нацгвардія знищила ДРГ росіян на багах на Покровському напрямку (відео)

Бійці Нацгвардії знищили диверсійно-розвідувательну групу (ДРГ) окупантів на Покровському напрямку. Вони були на багах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України .

Бійці Нацгвардії влучним ударом дрона-камікадзе спочатку знищили багі з військовими РФ, а потім уразили окупанта, що вижив і намагався втекти на мотоциклі від машини, що палала і детонувала.

"На Покровському напрямку аеророзвідники 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України знищили диверсійно-розвідувальну групу ворога на транспортних засобах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За 3 жовтня на фронті відбулося 142 бої. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському напрямку.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, на фронті в Україні фіксується просування російських окупантів на схід та південний схід від Покровська та на південь від Сіверська у Донецькій області.

Водночас, як раніше зазначали у Центрі протидії дезінформації, ЗСУ зупинили наступ російської армії під Покровськом Донецької області. Також відомо ще про один успіх українських військових.

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