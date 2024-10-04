ВСУ подорвали понтонную переправу на Луганском направлении (видео)

Украинские бойцы уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении. Враг использовал ее для поставки подкрепления и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем.

"Операторы 412-го отдельного батальона беспилотных систем "NEMESIS" уничтожили понтонную переправу на Луганском направлении, через которую противник поставлял подкрепление и боеприпасы", - пишут Силы беспилотных систем.

Что такое понтонная переправа

Понтонная переправа - это временная конструкция, используемая для преобразования водных преград, таких как реки или каналы, в проездные пути. Она состоит из понтонов, которые плавают на воде, и обеспечивают поддержку для транспорта и военной техники.

В военном контексте понтонные переправы часто используются для быстрого перемещения войск, техники и грузов через водные преграды. Силы обороны уничтожают вражеские переправы, чтобы затруднить передвижение оккупантов. Такие действия могут включать обстрелы из артиллерии или авиации, чтобы уничтожить конструкцию, или применение диверсионных групп и не только.