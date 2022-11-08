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ЗСУ підбили ворожий танк, який росіяни укріплювали каналізаційними люками (відео)

Фото: ЗСУ підбили ворожий, танк який росіяни укріплювали каналізаційними люками (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося підбити ворожий танк у Херсонській області, який окупанти намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"У Херсонській області воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора. Як зазначають військові, ворог вдається до різноманітних та іноді безглуздих хитрощів. Це на думку росіян, має допомогти їм вижити.

"Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все одно прикрий для росіян. Так і надалі буде з кожним загарбником", - додали десантники.

Нагадаємо, що бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні