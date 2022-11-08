ЗСУ підбили ворожий танк, який росіяни укріплювали каналізаційними люками (відео)

"У Херсонській області воїни однієї з аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують звільняти рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора. Як зазначають військові, ворог вдається до різноманітних та іноді безглуздих хитрощів. Це на думку росіян, має допомогти їм вижити.

"Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили "додаткову броню", а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все одно прикрий для росіян. Так і надалі буде з кожним загарбником", - додали десантники.