ВСУ подбили вражеский танк, который россияне укрепляли канализационными люками (видео)

"В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю от оккупантов", - говорится в сообщении.

На видео было зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора. Как отмечают военные, враг прибегает к различным и иногда бессмысленным уловкам. Это, по мнению россиян, должно помочь им выжить.

"Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись - финал все равно досадный для россиян. Так и дальше будет с каждым захватчиком. ", - добавили десантники.