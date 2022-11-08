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ВСУ подбили вражеский танк, который россияне укрепляли канализационными люками (видео)

Фото: ВСУ подвели вражеский танк, который россияне укрепляли канализационными люками (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось подбить вражеский танк в Херсонской области, который оккупанты пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю от оккупантов", - говорится в сообщении.

На видео было зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора. Как отмечают военные, враг прибегает к различным и иногда бессмысленным уловкам. Это, по мнению россиян, должно помочь им выжить.

"Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили "дополнительную броню", а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись - финал все равно досадный для россиян. Так и дальше будет с каждым захватчиком. ", - добавили десантники.

Напомним, что бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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