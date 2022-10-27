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ЗСУ під Запоріжжям захопили рідкісний російський БТР разом з екіпажем (відео)

Фото: ЗСУ під Запоріжжям захопили російський БТР разом з екіпажем (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося захопити російський БТР разом з екіпажем, який тепер поповнить обмінний фонд. Це трапилось на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Поповнення обмінного фонду та БТР-82А - свіжі трофеї наших захисників на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, військові майстерно провели розвідку позицій окупантів. ЗСУ вдалося захопити російську бронетехніку та екіпаж БТР, який піде на обмінний фонд.

Федоров додав, що розвідники захопили сучасний модернізований БТР із посиленою бронею, потужним кулеметом та захистом від ядерної, біологічної та хімічної зброї. На всю Росію таких лише 150 штук.

Нагадаємо, що українські військові під Лисичанськом захопили російський танк.

Також українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.

Пізніше у Харківській області ЗСУ захопили найсучасніший танк росіян.

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