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ВСУ под Запорожьем захватили редкий российский БТР вместе с экипажем (видео)

Фото: ВСУ под Запорожьем захватили российский БТР вместе с экипажем (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось захватить российский БТР вместе с экипажем, который теперь пополнит обменный фонд. Это произошло на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"Пополнение обменного фонда и БТР-82А - свежие трофеи наших защитников на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, военные мастерски провели разведку позиций оккупантов. ВСУ удалось захватить российскую бронетехнику и экипаж БТР, который отправится на обменный фонд.

Федоров добавил, что разведчики захватили современный модернизированный БТР с усиленной броней, мощным пулеметом и защитой от ядерного, биологического и химического оружия. На всю Россию таковых всего 150 штук.

Напомним, что украинские военные под Лисичанском захватили российский танк.

Также украинские военные захватили российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который оккупанты покинули, когда отступали с юга.

Позже в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян.

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