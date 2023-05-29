ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом знищили два склади з боєприпасами РФ, - Череватий

На Куп’янському та Лиманському напрямках відбулося два боєзіткнення. Українським військам вдалося знищити два польових склади з боєприпасами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого .

"491 раз ворог намагався вразити всіма калібрами та системами позиції наших військ. Також противник здійснив 15 авіанальотів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що впродовж доби 27 окупантів було вбито, 55 зазнали поранень.

"Знищено два бронеавтомобілі росіян, гармату, п’ять автомобілів, два польових склади з боєприпасами", - додав Череватий.

Ситуація поблизу Куп'янська та Лиману

Армія РФ після початку вторгнення в Україну змогла тимчасово захопити Куп'янськ у Харківській області та Лиман у Донецькій області. Однак після успішного наступу ЗСУ ці міста вдалося звільнити.

Зараз від них до позицій ворога від 15 до 30 км. Куп'янськ регулярно потрапляє під обстріл окупантів.

Втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога. Загалом військові знищили близько 207 030 росіян.

У Росії журналісти за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні.