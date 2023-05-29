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ВСУ под Купянском и Лиманом уничтожили два склада с боеприпасами РФ, - Череватый

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 19:40
ВСУ под Купянском и Лиманом уничтожили два склада с боеприпасами РФ, - Череватый Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитрий Браславский

На Купянском и Лиманском направлениях произошло два боестолкновения. Украинским войскам удалось уничтожить два полевых склада с боеприпасами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"491 раз враг пытался поразить всеми калибрами и системами позиции наших войск. Также противник совершил 15 авианалетов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в течение суток 27 оккупантов были убиты, 55 получили ранения.

"Уничтожены два бронеавтомобиля россиян, пушка, пять автомобилей, два полевых склада с боеприпасами", - добавил Череватый.

Ситуация вблизи Купянска и Лимана

Армия РФ после начала вторжения в Украину смогла временно захватить Купянск в Харьковской области и Лиман в Донецкой области. Однако после успешного наступления ВСУ эти города удалось освободить.

Сейчас от них до позиций врага от 15 до 30 км. Купянск регулярно попадает под обстрелы оккупантов.

Потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 430 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники и дронов врага. В общей сложности военные уничтожили около 207 030 россиян.

В России журналисты за две недели установили более тысячи новых имен оккупантов, ликвидированных в Украине.

Напомним, что украинские военнослужащие зафиксировали на видео удары по позициям оккупантов и вражеской технике.

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