ЗСУ показали, як знищують окупантів і ворожу техніку (відео)

Українські військовослужбовці зафіксували на відео удари по позиціях окупантів і ворожій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Не буде їм спокою на нашій землі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це результат роботи 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців".

На відео можна побачити удари ЗСУ по окупантах та по ворожій техніці. Частина росіян була ліквідована внаслідок влучних потраплянь українських снарядів та мін.

Втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога. Загалом військові знищили близько 207 030 росіян.

У Росії журналісти за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні.