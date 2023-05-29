ЗСУ знищили вже понад 207 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 29 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 207030 (+430) осіб ліквідовано;

танків - 3801 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 7467 (+11) од.;

артилерійських систем - 3435 (+10) од.;

РСЗВ - 575 (+1) од.;

засоби ППО - 331 (+2) од.;

літаків - 313 од.;

гелікоптерів - 298 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61) од.;

крилаті ракети - 1056 од.;

кораблі /катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6207 (+15) од.;

спеціальна техніка - 453 (+2).

Росія втрачає війська

За даними аналітиків, Росія вже втратила на війні проти України військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що тільки на Бахмутському напрямку окупанти втрачають по батальйону в день.

При цьому нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.

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