ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом знищили 50 військових РФ, - Череватий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"Також знищено дві БМП, безпілотник та два склади з боєприпасами", - додав Череватий.

Зазначається, що За минулу добу там знищено два танки (Т-80 і Т-90). Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони.

"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

За даними на ранок понеділка, 8 травня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 194 970 військових. Крім того, ЗСУ знищили сім танків та 42 БПЛА.

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