ВСУ под Купянском и Лиманом уничтожили 50 военных РФ, - Череватый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"Также уничтожены две БМП, беспилотник и два склада с боеприпасами", - добавил Череватый.

Отмечается, что за минувшие сутки там уничтожены два танка (Т-80 и Т-90). Оккупанты нанесли 447 обстрелов по позициям Сил обороны.

"В результате боестолкновения на Лиманском и Купянском направлениях убиты 50 оккупантов, 96 получили ранения", - говорится в заявлении.

Напомним, что силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 540 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 194 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

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