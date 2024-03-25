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ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян, які пішли на штурм на "гольф-карах" (відео)

Архівне фото: ЗСУ під Авдіївкою ліквідували росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Авдіївському напрямку за допомогою дронів і артилерії знищили окупантів, які на "гольф-карах" вирушили на штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 бригаду ЗСУ.

"Арта разом із FPV-дронами 47 окремої механізованої бригади змішує ворога з брудом на Авдіївському напрямку", - йдеться в заяві.

Воїни зазначили, що останнім часом окупанти все частіше стали виїжджати на штурми на "гольф-карах", які в РФ видають за "новітню розробку" свого оборонпрому.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Сьогодні Третя штурмова бригада повідомила, що під Авдіївкою за останній тиждень знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони.

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