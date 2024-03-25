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ВСУ под Авдеевкой ликвидировали россиян, которые пошли на штурм на "гольф-карах" (видео)

Архивное фото: ВСУ под Авдеевкой ликвидировали россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Авдеевском направлении с помощью дронов и артиллерии уничтожили оккупантов, которые на "гольф-карах" отправились на штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 бригаду ВСУ.

"Арта вместе с FPV-дронами 47 отдельной механизированной бригады смешивает врага с грязью на Авдеевском направлении", - говорится в заявлении.

Воины отметили, что в последнее время оккупанты все чаще стали выезжать на штурмы на "гольф-карах", которые в РФ выдают за "новейшую разработку" своего оборонпрома.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали бы нашим военным боеприпасы вовремя, то из Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был потерян контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Сегодня Третья штурмовая бригада сообщила, что под Авдеевкой за последнюю неделю уничтожили батальон оккупантов. Также им удалось поразить два танка и вражеские дроны.

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