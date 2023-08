ЗСУ переобладнали вертольоти Мі-24 під американські ракети Hydra 70

Зазначається, що ці гелікоптери передала Україні Чехія.

На відео, яке опублікували українські військові, видно, пілот завантажує авіаційну ракету у 19-зарядну пускову установку M261. Блок встановлений на пілон гелікоптера Мі-24.

Ukrainian airman loading American Hydra 70 unguided rockets into a rocket pod of the Czech-delivered Mil Mi-24V helicopter. pic.twitter.com/KxZm4zLqtw