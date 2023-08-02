ЗСУ переобладнали вертольоти Мі-24 під американські ракети Hydra 70
На радянський гелікоптер Мі-24 українські військові інтегрували американську пускову установку М261, що дозволило використовувати некеровані ракети Hydra 70.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.
Зазначається, що ці гелікоптери передала Україні Чехія.
На відео, яке опублікували українські військові, видно, пілот завантажує авіаційну ракету у 19-зарядну пускову установку M261. Блок встановлений на пілон гелікоптера Мі-24.
Ukrainian airman loading American Hydra 70 unguided rockets into a rocket pod of the Czech-delivered Mil Mi-24V helicopter. pic.twitter.com/KxZm4zLqtw— Status-6 (@Archer83Able) August 1, 2023
Наразі невідомо, чи потрібні були ще якісь модифікації для того, щоб інтегрувати пускову установку чи ракети. Також невідомо, чи здатні інші гелікоптери Мі-8 та Мі-17 використовувати західні ракети.
Ракети Hydra 70
Hydra 70 - це американська некерована 70-мм авіаційна ракета, яку використовують для ураження техніки та живої сили ворога. Вперше про її передачу в рамках військової допомоги США стало відомо в травні цього року.
Ракети Hydra застосовуються українською авіацією для завдання віддалених ударів за допомогою стрільби з кабрування. Їх ефективна дальність при стрільбі у такому режимі сягає 3-4 км, залежно від модифікації ракети й параметрів польоту гелікоптера таких як швидкість та висота.
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