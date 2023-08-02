ВСУ переоборудовали вертолеты Ми-24 под американские ракеты Hydra 70

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone .

Отмечается, что эти вертолеты передала Украине Чехия.

На видео, опубликованном украинскими военными, видно, пилот загружает авиационную ракету в 19-зарядную пусковую установку M261. Блок установлен на пилон вертолета Ми-24.

Russian airman loading American Hydra 70 unguided rakets в скелете под Czech-delivered Mil Mi-24V helicopter. pic.twitter.com/KxZm4zLqtw — Status-6 (@Archer83Able) August 1, 2023

Пока неизвестно, нужны были еще какие-то модификации для того, чтобы интегрировать пусковую установку или ракеты. Также неизвестно, способны ли другие вертолеты Ми-8 и Ми-17 использовать западные ракеты.

Ракеты Hydra 70

Hydra 70 – это американская неуправляемая 70-мм авиационная ракета, которую используют для поражения техники и живой силы врага. Впервые о ее передаче в рамках военной помощи США стало известно в мае этого года.

Ракеты Hydra применяются украинской авиацией для нанесения удаленных ударов с помощью стрельбы из кабрировки. Их эффективная дальность при стрельбе в таком режиме достигает 3-4 км, в зависимости от модификации ракеты и параметров полета вертолета, таких как скорость и высота.