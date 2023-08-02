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ВСУ переоборудовали вертолеты Ми-24 под американские ракеты Hydra 70

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Украина, Среда 02 августа 2023 15:50
ВСУ переоборудовали вертолеты Ми-24 под американские ракеты Hydra 70 Фото: ВСУ переоборудовали вертолеты Ми-24 под американские ракеты Hydra 70 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На советский вертолет Ми-24 украинские военные интегрировали американскую пусковую установку М261, что позволило использовать неуправляемые ракеты Hydra 70.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Отмечается, что эти вертолеты передала Украине Чехия.

На видео, опубликованном украинскими военными, видно, пилот загружает авиационную ракету в 19-зарядную пусковую установку M261. Блок установлен на пилон вертолета Ми-24.

Пока неизвестно, нужны были еще какие-то модификации для того, чтобы интегрировать пусковую установку или ракеты. Также неизвестно, способны ли другие вертолеты Ми-8 и Ми-17 использовать западные ракеты.

Ракеты Hydra 70

Hydra 70 – это американская неуправляемая 70-мм авиационная ракета, которую используют для поражения техники и живой силы врага. Впервые о ее передаче в рамках военной помощи США стало известно в мае этого года.

Ракеты Hydra применяются украинской авиацией для нанесения удаленных ударов с помощью стрельбы из кабрировки. Их эффективная дальность при стрельбе в таком режиме достигает 3-4 км, в зависимости от модификации ракеты и параметров полета вертолета, таких как скорость и высота.

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