ЗСУ перекрили логістику окупантів на лівому березі Херсонщини

Деталі проблем із логістикою

За словами військового, ЗСУ системно завдають ударів по логістичних маршрутах противника. Це не дозволяє окупантам підвозити особовий склад, боєприпаси та інші необхідні речі до переднього краю.

"Ворог зараз дуже недобре почуває себе на лівому березі окупованої Херсонщини. Ми не даємо йому добратися до переднього краю, підвести логістику. Тепер логістика стала важкою не тільки до переднього краю, а й взагалі до окупованої Херсонщини", - зазначив військовий.

Останнім часом російську техніку в зоні відповідальності бригади майже не помітно. Якщо загарбники і пересуваються у цьому напрямку, то переважно пішим ходом і роблячи великий гак.

Ситуація з артилерією та БПЛА

Попри труднощі, російська артилерія продовжує обстрілювати правобережну частину Херсонщини. Однак через постійну загрозу ударів з боку української артилерії та FPV-дронів противник був змушений відтягнути свої вогневі засоби.

Найбільше проблем для ЗСУ наразі створюють буксировані гармати, які окупанти ретельно маскують у районі Олешківських пісків. Також фіксується використання реактивних систем залпового вогню, але їхні позиції оперативно виявляються та уражаються.

Окрему увагу українські захисники приділяють боротьбі з ворожими операторами безпілотників, які атакують Херсон та навколишні населені пункти. Наразі завдяки комплексним діям Сил оборони значна частина російських FPV-дронів та інших БПЛА просто не долітає до міста.