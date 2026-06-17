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ЗСУ передали тисячі годин відео боїв для навчання ШІ союзників

04:33 17.06.2026 Ср
3 хв
Чому реальні бої важливіші для навчання ШІ, ніж симуляція?
aimg Пилип Бойко
Фото: бійці ЗСУ запускають дрон (Генштаб ЗСУ)

Американський стартап Enabled Intelligence надав доступ до гігантського архіву відеозаписів з українських дронів. Півмільйона годин реальних бойових кадрів з фронту використають для навчання штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseScoop.

Вірджинська компанія Enabled Intelligence розширила свою бібліотеку EView. Тепер вона містить унікальні набори даних з України. Це не комп'ютерна гра. Це справжня війна, а не симуляція.

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З моменту масштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна накопичила колосальний обсяг візуальної інформації. Тепер ці дані стають паливом для військових технологій майбутнього. Штучний інтелект вчитиметься розпізнавати ворожу техніку та солдатів у реальних умовах.

"Це перше повноцінне відео про Україну в нашій бібліотеці EView. Його відрізняє те, що воно справжнє, а не змодельоване, не контрольоване середовище", - заявив засновник компанії Пітер Кант.

Бібліотека містить не просто відео - це структурована база знань для різних типів сенсорів. Електрооптичні камери, радіолокатори із синтезованою апертурою, інфрачервоні датчики, аудіосигнали іноземними мовами - все це стане в нагоді.

За словами розробників, колекція налічує понад 500 тисяч годин записів. Усі кадри вже пройшли попереднє маркування та перевірку. Це означає, що вони готові до завантаження в нейромережі.

"Це кадри з одного з найскладніших і найдинамічніших конфліктів у сучасній історії, що охоплюють виявлення повітряних об’єктів, класифікацію транспортних засобів та наземну активність. Таку оперативну автентичність надзвичайно важко відтворити, і це саме те, що потрібно системам штучного інтелекту під час розгортання", - зазначив Кант.

Що це дасть арміям союзників

Головна мета проєкту - навчити дрони та автономним системи воювати самостійно. Завдяки цим даним безпілотники зможуть розпізнавати та вражати цілі без участі оператора, що критично важливо в умовах роботи ворожих засобів РЕБ.

Але сфера застосування ширша. Військові використовуватимуть ШІ для:

  • Збору розвідувальних даних.
  • Проведення наступальних операцій.
  • Логістики в небезпечних зонах.

Крім армії, дані зацікавлять і комерційний сектор. Пітер Кант вважає, що досвід української війни допоможе розвивати цивільне доставлення товарів дронами та дистанційне зондування землі.

"Що робить українські кадри особливо цінними, так це те, що вони реальні. Ви бачите всі погодні умови, кожен тип місцевості, кожен непередбачуваний сценарій, який симуляція не може відтворити", - підсумував Кант.

Що відомо про Enabled Intelligence

Це серйозний гравець на ринку США. Компанія має контракт із Національним агентством геопросторової розвідки на суму до 708 мільйонів доларів.

Розробники не розголошують, від кого саме отримують відео з українського фронту. Проте наголошують, що дані вже доступні для "схвалених користувачів". До цього списку входять структури США, України та країн-членів НАТО.

Що відомо про український ОПК

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ та як працює спеціальний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

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