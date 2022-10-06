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ЗСУ за п’ять годин збили чотири іранські дрони

Фото: ЗСУ за п’ять годин збили чотири іранські дрони (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 6 жовтня, українські військові збили чотири іранських дрони та один російський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"6 жовтня з 15:00 по 20:00 год на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили п’ять безпілотників окупантів", - йдеться у повідомленні.

  • один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6";
  • три іранських БПЛА-камікадзе "Shahed-136";
  • один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10".

Військові додали, що це була чудова командна робота підрозділів зенітних ракетних військ, а саме повітряних командуваннь "Центр", "Захід" та "Південь".

Нагадаємо, що сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Також у мережі з'явилося відео знищення іранського дрона-камікадзе росіян, яким вони намагалися атакувати Миколаїв.

Російські війська за весь час застосували проти України 86 іранських дронів. З них 60% було знищено українськими військами.

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