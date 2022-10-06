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Окупанти застосували проти України вже понад 80 "Шахідів": скільки вдалося збити

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 15:50
Окупанти застосували проти України вже понад 80 "Шахідів": скільки вдалося збити Фото: окупанти застосували проти України вже понад 80 "Шахідів" (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за весь час застосували проти України 86 іранських дронів. З них 60% було знищено українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Противник застосував 86 дронів, а збито 60%. Ми вдосконалимо свою протиповітряну оборону, враховуючи технічні характеристики літальних апаратів противника", - розповів він.

Також він зазначив, що під час сьогоднішньої атаки українським військам вдалося збити 9 дронів. Для цього ЗСУ застосували авіацію, протиповітряні комплекси, а також стрілецьку зброю.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, що російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які можуть застосовуватися нібито на відстані до 2500 км.

Однак, як заявив президент України Володимир Зеленський, іранські дрони "Шахід" чи будь-яка інша зброя з такою самою природною для "русского міра" назвою не допоможуть Росії перемогти у війні.

Про те, що відомо про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які Росія застосовує проти України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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