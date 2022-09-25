ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повітряні сили показали знищення іранського дрону, що летів до Миколаєва

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 17:34
Повітряні сили показали знищення іранського дрону, що летів до Миколаєва Ілюстративне фото: Повітряні сили показали знищення іранського дрону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилося відео знищення іранського дрона-камікадзе росіян, яким вони намагалися атакувати Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

В ПС зазначили, що ворожий дрон знищили українські військовослужбовці зенітного ракетного полку.

Нагадаємо, про знищення іранського дрона-камікадзе стало відомо сьогодні, 25 вересня, вдень. Його було збито бійцями ЗСУ приблизно о 15:00.

Також ми писали, що, за даними Оперативного командування "Південь", Росія може використовувати іранські дрони-камікадзе не по всій території України через обмежену дальність польоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю