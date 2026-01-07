ЗСУ отримують понад 1500 перехоплювачів дронів на добу, - Шмигаль

Міністерство оборони у грудні-січні стало постачати українським захисникам понад 1500 перехоплювачів дронів на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Понад 1500 протишахедних дронів на добу - у грудні‐січні Міноборони вийшло на високий середній показник у постачанні перехоплювачів для війська", - повідомив Шмигаль.
За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.
Міністр зазначив, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок.
Шмигаль наголосив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця листопада Україна планує вийти на виробництво 600-800 дронів-перехоплювачів щоденно. Водночас реалізацію цих намірів можуть ускладнити російські обстріли.
Міністр оборони Денис Шмигаль також заявляв, що найближчим часом Україна має досягти показника у 1000 дронів-перехоплювачів на добу, назвавши це відповіддю на нічні атаки РФ.
Наразі Україна вже володіє дронами-перехоплювачами, здатними протидіяти російським "Шахедам", зокрема моделям із реактивними двигунами.
Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна будує ешелоновану систему перехоплення "Шахедів" дронами.