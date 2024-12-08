ЗСУ отримають вагому технологічну перевагу над армією РФ, - ISW

Збройні сили України отримають розширений доступ до Starshield - більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink. Це дасть українським військам перевагу в технологічній гонці озброєнь з армією Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на інформацію агентства Bloomberg від 6 грудня про те, що SpaceX нещодавно отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до Starshield. Це зашифрована версія супутникової мережі Starlink, що здатна передавати секретні дані та яку складніше заглушити або зламати.

В Управлінні комерційних супутників Космічного командування Повітряних сил США зазначили, що 3 тисячі українських терміналів Starlink отримають доступ до більш захищеної мережі - це понад 500 українських терміналів, які раніше були підключені до Starshield.

В ISW нагадали, що Збройні сили України та РФ ведуть наступально-оборонні перегони з метою адаптації та інновацій своїх ударних засобів і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Водночас, українські військовослужбовці нещодавно повідомили про дедалі частіше використання росіянами терміналів Starlink для координації бойових дій і зв'язку, а також для підвищення точності свого тактичного вогню.

Агентство Associated Press повідомило, що військові РФ використовують системи Starlink для підвищення стійкості до перешкод своїх безпілотників.

"Розширений доступ України до більш досконалої та більш захищеної мережі Starshield може надати українським військам технологічну перевагу для більш ефективної координації бойових дій і застосування нових розробок у тактичному розвідувально-ударному комплексі, що випереджає російські війська", - йдеться у звіті ISW.