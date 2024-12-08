ВСУ получат серьезное технологическое преимущество над армией РФ, - ISW
Вооруженные силы Украины получат расширенный доступ к Starshield - более защищенной спутниковой сети для терминалов Starlink. Это даст украинским войскам преимущество в технологической гонке вооружений с армией России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на информацию агентства Bloomberg от 6 декабря о том, что SpaceX недавно получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к Starshield. Это зашифрованная версия спутниковой сети Starlink, которая способна передавать секретные данные и которую сложнее заглушить либо взломать.
В Управлении коммерческих спутников Космического командования Воздушных сил США отметили, что 3 тысячи украинских терминалов Starlink получат доступ к более защищенной сети - это более 500 украинских терминалов, которые ранее были подключены к Starshield.
В ISW напомнили, что Вооруженные силы Украины и РФ ведут наступательно-оборонительные гонки с целью адаптации и инноваций своих ударных средств и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
При этом украинские военнослужащие недавно сообщили о все более частом использовании россиянами терминалов Starlink для координации боевых действий и связи, а также для повышения точности своего тактического огня.
Агентство Associated Press сообщило, что военные РФ используют системы Starlink для повышения устойчивости к помехам своих беспилотников.
"Расширенный доступ Украины к более совершенной и более защищенной сети Starshield может предоставить украинским войскам технологическое преимущество для более эффективной координации боевых действий и применения новых разработок в тактическом разведывательно-ударном комплексе, опережающем российские войска", - отмечается в отчете ISW.
Использование ВСУ системы Starlink
Starlink - это система, обеспечивающая высокоскоростной широкополосный доступ к спутниковому интернету. Военные ВСУ активно используют ее в приближенных к линии фронта районах.
За первые полгода полномасштабной войны украинские военные получили 5 тысяч станций Starlink.
В конце 2023 года Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink. Их используют в прифронтовых регионах.
На днях СМИ сообщили о договоренности США и SpaceX расширить доступ Украины к секретному сигналу Starshield от Starlink.
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