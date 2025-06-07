ЗСУ не отримають перепочинку без виконання умов Путіна, - МЗС РФ
У Кремлі попередили, що не дозволять Силам оборони скористатися навіть короткою паузою на фронті. У Москві розраховують на зміну позиції Вашингтона щодо припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника кремлівському пропагандистському інформагентству ТАСС.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не дозволить Силам оборони України використати будь-яку паузу для відновлення та перегрупування, якщо "не будуть усунуті першопричини конфлікту".
Він також зазначив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому стало для Кремля "приводом для обережного оптимізму" в питанні ймовіного поліпшення відносин між Росією та Сполученими Штатами.
За словами Рябкова, російський лідер Володимир Путін у телефонних розмовах із Трампом начебто "підтвердив базовий підхід щодо необхідності усунення першопричин конфлікту в межах політико-дипломатичних зусиль".
Водночас, дипломат наголосив, що у разі невиконання умов Кремля, Росія буде діяти так, щоб не дозволити використання ЗСУ будь-якої оперативної паузи.
Рябков також зазначив, що позиція Москви добре відома адміністрації Вашингтону, і жодні погрози введення санкцій її не змінять.
"Дивно, що гарячі голови, які втратили залишки здорового глузду в Сенаті США, не враховують цю реальність. Продовжимо зусилля для досягнення цілей "СВО". Таким чином, рішення і вибір - за Вашингтоном, за Трампом", - підсумував заступник глави російського МЗС.
Мирні переговори та вимоги Кремля
Напередодні другого раунду мирних переговорів, що відбувся 2 червня у Стамбулі, російська сторона передала делегації України власний текст "меморандуму" щодо припинення вогню та завершення війни.
Проект вміщував уже традиційні вимоги Москви з вимогою до Києва передати під контроль Росії чотири області та Крим. Також у документі зазначалося, що на період припинення вогню, ЗСУ мають призупинити мобілізацію і перегрупування, а країни Заходу - не передавати Україні власної зброї.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував "меморандум" Кремля і назвав його політичним спамом і піаром для внутрішнього ринку.
Тим часом президент США Дональд Трамп фактично переклав на Україну відповідальність за масовану атаку Росії в ніч на 6 червня.
Детальніше про те, чому мирні переговори зайшли у глухий кут, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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