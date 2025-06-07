ВСУ не получат передышку без выполнения условий Путина, - МИД РФ
В Кремль предупредили, что не позволят Силам обороны воспользоваться даже короткой паузой на фронте. В Москве рассчитывают на смену позиции Вашингтона по прекращению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника кремлевскому пропагандистскому информагентству ТАСС.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не позволит Силам обороны Украины использовать любую паузу для восстановления и перегруппировки, если "не будут устранены первопричины конфликта".
Он также отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для Кремля "поводом для осторожного оптимизма" в вопросе вероятного улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами.
По словам Рябкова, российский лидер Владимир Путин в телефонных разговорах с Трампом якобы "подтвердил базовый подход о необходимости устранения первопричин конфликта в рамках политико-дипломатических усилий".
В то же время, дипломат подчеркнул, что в случае невыполнения условий Кремля, Россия будет действовать так, чтобы не позволить использование ВСУ любой оперативной паузы.
Рябков также отметил, что позиция Москвы хорошо известна администрации Вашингтона, и никакие угрозы введения санкций ее не изменят.
"Удивительно, что горячие головы, потерявшие остатки здравого смысла в Сенате США, не учитывают эту реальность. Продолжим усилия для достижения целей "СВО". Таким образом, решение и выбор - за Вашингтоном, за Трампом", - подытожил замглавы российского МИДа.
Мирные переговоры и требования Кремля
Накануне второго раунда мирных переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле, российская сторона передала делегации Украины собственный текст "меморандума" о прекращении огня и завершения войны.
Проект содержал уже традиционные требования Москвы с требованием к Киеву передать под контроль России четыре области и Крым. Также в документе отмечалось, что на период прекращения огня, ВСУ должны приостановить мобилизацию и перегруппировку, а страны Запада - не передавать Украине собственного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "меморандум" Кремля и назвал его политическим спамом и пиаром для внутреннего рынка.
Тем временем президент США Дональд Трамп фактически переложил на Украину ответственность за массированную атаку России в ночь на 6 июня.
Подробнее о том, почему мирные переговоры зашли в тупик, - читайте в нашем авторском материале.
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