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ЗСУ отримали тисячі нових 122-міліметрових артилерійських пострілів

П'ятниця 22 вересня 2023 11:33
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ЗСУ отримали тисячі нових 122-міліметрових артилерійських пострілів Фото: ЗСУ отримали тисячі нових 122-міліметрових артилерійських пострілів (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Українська бронетехніка" доставила нашим військовим тисячі нових дефіцитних 122-міліметрових осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТОВ "Українська бронетехніка".

Зазначається, що виготовляння та постачання артилерійських боєприпасів є пріоритетом для компанії.

"Українська бронетехніка" працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах - наростити кількість 122-мм пострілів в рази.

Боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні мільйон снарядів.

Крім цього, на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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